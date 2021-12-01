Лукашенко пригрозил остановить транзит газа, если Польша закроет границу

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Белорусский лидер Александр Лукашенко подтвердил, что готов перекрыть транзит российского газа по транснациональному трубопроводу "Ямал – Европа", если Польша закроет границу с Белоруссией. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

"Слушайте, когда меня будут душить поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты? Бросьте вы, о чем вы говорите?", - ответил Лукашенко на вопрос журналиста, уточнив, что говорит серьезно.

Как ранее писал сайт kp.ru, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Европейскому союзу при расширении санкций перекрыть транзит газа в Европу, который идет по транснациональному трубопроводу "Ямал – Европа".

Президент России Владимир Путин 13 ноября заявил, что если Белоруссия перекроет транзит газа в Европу, это будет нарушением транзитного контракта.