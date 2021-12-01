Лавров о подаренной Эрдогану карте тюркского мира: "Мы тоже можем покрасить"

Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал включение части территории России на карту "тюркского мира", которую подарил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану лидер турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели.

Глава МИД РФ выразил мнение, что "нет ничего зазорного в том, чтобы поддерживать связи с соплеменниками".

"И у нас есть такой ареал из наших соплеменников и наших соотечественников, мы тоже можем покрасить карту мира в определенные цвета, придавая им различную тональность", - констатировал Лавров.

Он уточнил, что на такой карте окажутся большинство стран мира, где много выходцев из России и Советского Союза. В частности, это все постсоветское пространство, европейские страны, в том числе Германия, а также США, Израиль, Аргентина и многие другие.

Как ранее писал сайт kp.ru, турецкий политик Девлет Бахчели выложил в Сети собственную фотографию на фоне географической карты. Озаглавлена она словами: "Карта турецкого (или тюркского) мира", а заштрихованные территории весьма далеки от привычного Стамбула и Малой Азии. И включают Балканы, запад Китая, российскую Сибирь, Казахстан, Ферганскую долину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление, что на этой карте Алтай не помечен звездочкой, так как именно на там находится "священное место для любого тюрка, откуда они и пошли родом".