Лавров назвал предостережением слова Лукашенко о ядерном оружии в Белоруссии

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности размещения в стране российского ядерного оружия в случае аналогичного действия НАТО на территории Польши.

"Я бы это заявление воспринимал как очень серьезное предостережение, которое продиктовано, прежде всего, той безрассудной политикой, которую проводит Запад", - заявил Лавров в ходе "Правительственного часа" в Совете Федерации.

Как ранее писал сайт kp.ru, Александр Лукашенко подтвердил, что готов перекрыть транзит российского газа по транснациональному трубопроводу "Ямал – Европа", если Польша закроет границу с Белоруссией.

В том же интервью президент Белоруссии завил, что Минск поддержит Москву, если Россию столкнется с агрессией со стороны Украины. По словам белорусского лидера, он никогда не примет сторону "националистического угара, который сегодня происходит в Украине".