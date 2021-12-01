Матвиенко назвала "запредельной историей" противодействие США "Северному потоку - 2"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко назвала очередные попытки США принять новый пакет санкций против газопровода "Северный поток – 2" "запредельной ситуацией без всякой логики".

"Я очень рассчитываю, что это, может быть, политическая такая шумиха, которая не закончится принятием решения, - подчеркнула спикер верхней палаты парламента. - Иначе это полная дискредитация союзнических отношений и вообще логики, здравого смысла и международного права".

По словам Матвиенко, постоянное противодействие Соединенных Штатов началу поставок газа в Европу по новому трубопроводу уже напоминает сюжет трагикомедии.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала проявлением одержимости новые санкции Вашингтона, связанные с проектом газопровода "Северный поток – 2", отметив, что США игнорируют интересы собственных союзников.

Напомним, 23 ноября Минфин США ввел ограничения в отношении компании Transadria и судна Marlin, которые связаны с газопроводом "Северный поток – 2". Говорится о том, санкции введены на основании закона "О защите энергетической безопасности Европы".