ВОЗ не видит необходимости в новой вакцине от коронавируса после появления штамма "омикрон" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не располагает информацией о снижении эффективности существующих вакцин от коронавирусной инфекции с появлением нового штамма COVID-19 «омикрон».

Как передает Reuters со ссылкой на заявление ВОЗ, по данным организации, на данный момент нет необходимости в создании новой вакцины, поскольку фармацевтическим компаниям необходимо всего лишь внести незначительные изменения в состав уже разработанных препаратов.

В организации также сообщили, что на данный момент штамм «омикрон» предположительно зарегистрирован уже в 24 странах мира.

Напомним, ранее во ВОЗ заявили, что пока смертей от нового штамма не зафиксировано, однако назвали высокой вероятность дальнейшего распространения «омикрона» на глобальном уровне, указав на быструю скорость его распространения. Незадолго до этого председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери сравнил новый штамм с Эболой, указав на скорость его распространения.