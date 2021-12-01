В Норвегии заявили, что трех доз вакцины может быть недостаточно

В Норвегии считают, что трех доз вакцины в связи с появлением штамма "омикрон" может оказаться недостаточно. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Распространение омикрон-версии коронавирусной инфекции может привести к необходимости использовать более трех доз вакцины. Об этом заявил в среду 1 декабря глава Директората здравоохранения Норвегии Бьорн Гулльвог.

Гулльвог рассказал, что производители планируют разработку вакцин, которые будут эффективны в том числе и против новых вариантов коронавируса.

«Производители предполагают, что от начала производства может пройти около ста дней. Сейчас это пока на стадии обсуждения, но, думаю, это будет сделано, и вакцины станут доступным с марта или апреля», - сказал руководитель Департамента здравоохранения, выступая в эфире норвежского радио Р4.

«Нужно быть готовыми к тому, что трех доз вакцины от ковида будет недостаточно. Доз может быть нужно больше», - сказал Гулльвог.

Ранее ВОЗ заявила, что пока не видит необходимости в создании новой вакцины в связи с появлением омикрон-версии коронавируса. Штамм «омикрон» по состоянию на 1 декабря 2021 года зафиксирован в 24 странах мира.