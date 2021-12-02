Блинкен пригрозил России "беспрецедентными санкциями" из-за Украины Фото: REUTERS

Глава Госдепартамента Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что его страна может ввести новые антироссийские санкции.

По его словам, речь идет о тех ограничениях, от применения которых Вашингтон ранее воздерживался, но теперь, в случае возможного военного конфликта России и Украины, возможно применит.

- Мы ясно дали понять Москве, что будем действовать достаточно решительно, путем принятия ряда чрезвычайно действенных мер в сфере экономики, от которых мы в прошлом воздерживались, - заявил Блинкен. Его слова приводит агентство Рейтер.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла о готовности США применить санкции к РФ в случае обострения ситуации с Украиной. А до нее "беспрецедентными санкциями" грозилась заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которая осенью этого года посетила Москву.