Лукашенко допустил досрочные выборы президента Белоруссии после принятия обновленной конституции Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключает, что после принятия обновленной конституции республики могут состояться досрочные выборы главы государства.

«На основании, что президент так решит или в переходных положениях конституции будут закреплены иные сроки выборов», – рассказал белорусский лидер в интервью РИА Новости.

По словам Лукашенко, он еще не решил, будет ли выдвигаться на следующих президентских выборах – решение будет зависеть от ситуации в Белоруссии. В любом случае, отметил президент, он не намерен покидать большую политику.

Проект новой конституции страны опубликуют до Нового года, сообщил Лукашенко.

Как при сайт kp.ru, ранее президент Белоруссии предуредил, что накануне проведения конституционного референдума в стране может состояться очередная попытка революции.

Напомним, в новой конституции дорабатываются вопросы, касающиеся закрепления роли Всебелорусского народного собрания, перераспределения полномочий между органами государственной власти, сохранения сбалансированности госаппарата.