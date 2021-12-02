Песков заявил, что Россия и Белоруссия не ведут разговора о единой валюте

Песков заявил, что Россия и Белоруссии не ведут разговора о единой валюте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия и Белоруссия пока не обсуждают предметно вопрос о создании единой валюты Союзного государства, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Та стадия интеграции, которая достигнута сейчас за счет подписания солидного пакета союзных программ, она не предусматривает введение единой валюты. В предметном плане пока конкретных разговоров не велось», – сказал пресс-секретарь российского президента.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск пока не подошли к созданию единой валюты.

Как писал сайт kp.ru, в начале ноября 2021 Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства. Таким образом, лидеры утвердили 28 интеграционных программ. Также лидера двух государства утвердили решения Высшего госсовета РФ и Белоруссии, среди которых принятие обновленной военной доктрины и миграционной концепции.