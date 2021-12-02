Кремль не исключает встречи Путина и Лукашенко до конца 2021 года Фото: REUTERS

Новая встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко возможна до конца этого года, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«До конца года возможна», – сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Как писал сайт kp.ru, в начале ноября 2021 президенты России и Белоруссии подписали интеграционный декрет Союзного государства. Таким образом, лидеры утвердили 28 интеграционных программ. Также главы двух государства утвердили решения Высшего госсовета РФ и Белоруссии, среди которых принятие обновленной военной доктрины и миграционной концепции.

Ранее по итогам переговоров в Кремле президенты согласовали 28 программ по Союзному государству. Путин указал на эффективность работы над интеграционными процессами в рамках Союзного государства по различным направлениям, в том числе и по линии спецслужб.