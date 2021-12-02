Анна Попова рассказала, когда закончится пандемия коронавируса в России Фото: Иван Макеев

Пандемия коронавирусной инфекции завершится с установлением четкого барьера для инфекции, заявила Попова.

«Ровно до того момента пока мы не поставим четкий, непреодолимый барьер для вируса», – сказала она в эфире радио "Комсомольская правда". Сайт kp.ru вел видеотрансляцию беседы Анны Поповой с ведущими.

По словам руководителя Роспотребнадзора, ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, а те меры, которые были приняты в конце октября, то есть нерабочие дни, позволили в течение этих семи дней снизить контакты. Попова сообщила, что по итогам ноября снижение заболеваемости составило больше 20%, а количество положительных тестов на корнавирус снизилось на 30%.

Как писал сайт kp.ru, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в стране заболеваемость коронавирусом снизилась на 6,1%.