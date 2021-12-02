Блинкен заявил, что переговоры Путина и Байдена пройдут в ближайшем будущем Фото: REUTERS

Президенты России и Соединенных Штатов, Владимир Путин и Джо Байден проведут прямые контакты в ближайшем будущем. Такое заявление в четверг, 2 декабря, сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Госсекретарь США рассказал, что провел «откровенный» разговор с главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по ряду вопросов на полях министерского заседания Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), уточнив, что стороны доложат об итогах этих переговоров главам государств.

«У меня и главы МИД Лаврова состоялся откровенный разговор по разным вопросам. Мы договорились сообщить об итогах нашим президентам, у которых будет возможность поговорить напрямую в скором будущем», - заявил он на пресс-конференции по итогам прошедших переговоров.

Как писал сайт kp.ru, встреча Лаврова с Блинкеном длилась около 40 минут. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что на полях СМИД ОБСЕ главы внешнеполитических ведомств обсудят саммит президентов России и США.