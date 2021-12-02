В офисе Зеленского заявили об успешном срыве готовящегося госпереворота на Украине Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением сорвал готовящийся в республике государственный переворот. Такое заявление в четверг, 2 декабря, сделал советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

«Благодаря начатой президентом дискуссии о том, во что пытаются втянуть отдельных наших очень влиятельных граждан, политическое настроение в обществе явно начало меняться», - приводит интернет-издание LIGA.net слова советника главы офиса.

Подоляк заявил, что очевидны стали интересы «политических и экономических деятелей», пытающихся сделать ставку на протесты. По его словам, для существенной части старых элит страны остается важной попыткой сохранить «коррупционный, клановый, олигархический» тип республики.

Кроме того, Подоляк обратил внимание на реакцию Запада. «Все это не могло не сказаться на том, какие организации и политики присутствовали вчера на улице, сколько вообще там было людей и чем закончилась эта акция», - добавил он.

Напомним, украинский лидер заявил, что получил сообщение о планируемом в стране госперевороте, который, по его словам, был намечен на 1 декабря 2021. Зеленский сказал о том, что разведки других стран фиксируют «большие вызовы», которые ожидают Киев, а также указал, что госпереворот будет финансировать бизнесмен Ринат Ахметов.

Как писал сайт kp.ru, Ахметов опроверг слова Зеленского о том, что он является организатором госпереворота, отметив, что его деятельность на Украине подтверждает преданность стране, а также заявил, что является крупнейшим украинским работодателем, инвестором и налогоплательщиком.