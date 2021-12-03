Спасатели подняли еще 12 тел погибших на шахте «Листвяжная»

Тела еще 12 погибших на шахте «Листвяжная» подняли на поверхность

Еще 12 тел погибших после взрыва на шахте «Листвяжная» в Кубассе подняты на поверхность. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

- Отделениями горноспасателей транспортированы на поверхность тела еще 12 человек, — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что спасатели подняли шесть тел погибших. До этого в МЧС России рассказали о поднятии на поверхность трех тел, уточнив, что работы продолжаются.

Напомним, утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» прогремел взрыв в одном из вентиляционных штреков, в результате которого начался пожар и произошло сильное задымление. Как сообщалось ранее, жертвами взрыва стали 54 человека, при этом трое погибших были поднят сегодня, 2 декабря. Число пострадавших, согласно последним данным, выросло до 96 человек, среди них 43 горноспасателя.