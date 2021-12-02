Тела еще шести погибших горняков подняты из шахты "Листвяжная"

Горноспасатели подняли тела еще шестерых погибших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где ранее произошел взрыв. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщил губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

«Отделения ВГСЧ подняли из шахты еще шесть тел погибших шахтеров», - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале губернатора Кузбасса.

Напомним, утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» прогремел взрыв в одном из вентиляционных штреков, в результате которого начался пожар и произошло сильное задымление. Как сообщалось ранее, жертвами взрыва стали 54 человека, при этом трое погибших были поднят сегодня, 2 декабря. Число пострадавших, согласно последним данным, выросло до 96 человек, среди них 43 горноспасателя.

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин назвал причиной аварии на шахте «Листвяжной» отсутствие контроля руководства. Владельцы «Листвяжной» заявили российскому лидеру о готовности ответить за аварию на шахте