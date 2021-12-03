Обвинение в государственной измене предъявлено россиянину Кириллу Суслову

Россиянину предъявили обвинение в государственной измене, он может оказаться за решеткой на 12-20 лет. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Лефортовский суд города Москвы предъявил обвинение в государственной измене гражданину России Кириллу Суслову. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Также в суде рассказали, что Суслов находится под стражей.

«Постановлением Лефортовского районного суда г. Москвы от 29 ноября 2021 года в отношении Суслова Кирилла Андреевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена) УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 02 (два) месяца 00 суток, то есть до 29 января 2022 года», - говорится в сообщении пресс-службы.

Кирилл Суслов был задержан следователями ФСБ. Статья, по которой ему предъявлено обвинение, предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее на kp.ru cообщалось, что ФСБ обнаружило украинские разведывательно-диверсионные группы в трех регионах России. У задержанных нашли огнестрельное оружие и взрывные устройства.

В начале ноября в Ялте задержали мужчину, который больше года собирал сведения в интересах иностранной разведки.