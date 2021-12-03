РБК: Владимир Кириенко займет пост гендиректора VK

Владимир Кириенко. Фото: Антон ВАГАНОВ/ТАСС

Владимир Кириенко, первый вице-президент «Ростелекома», займет пост генерального директора интернет-холдинга VK. На этом посту он сменит Бориса Добродеева, возглавлявшего холдинг с 2016 года.

Об этом сообщил РБК со ссылкой на свои источники. При этом в Ростелекоме не стали комментировать данную информацию. В VK же заявил, что "не комментируют слухи".

В Ростелекоме Кириенко занимался цифровой трансформацией компании, развитием сети дата-центров и запуском онлайн-кинотеатра Wink.

Ранее пресс-служба VK объявила об уходе Бориса Добродеева. Уточнялось, что он продолжит выполнять свои обязанности, пока совет директоров холдинга не назначит нового генерального директора.

Напомним, холдинг USM, принадлежавший Алишеру Усманову, продал пакет акций компании «МФ Технологии» группе «Согаз», выйдя из капитала VK, ранее называвшийся Mail.ru Group. В USM уточнили, что 45% акций «МФ Технологии» принадлежало холдингу через ПАО «Мегафон», а в результате сделки данный пакет акций в капитале VK Group был продан группе «Согаз» полностью. При этом сумму сделки не раскрывают.