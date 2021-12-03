МИД Венгрии заявил о провале политики интеграции мигрантов в ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто Фото: REUTERS

Политика Евросоюза по интеграции мигрантов в Западной Европе полностью провалилась, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в эфире радио Латвии. По его словам, из-за этого в европейских странах образовались "параллельные общества".

"Мы видим, что приехавшие абсолютно не уважают тех, кто в этих странах живет, - подчеркнул Сиярто. - Сейчас Европейский Союз подвержен огромным культурным и цивилизационным вызовам и рискам".

В качестве решения проблемы глава МИД Венгрии предложил дать возможность странам Евросоюза проводить собственную миграционную политику. Сиярто уверен, что это стабилизирует ситуацию с беженцами, с которой Евросоюз "справиться не может".

Напомним, обострение миграционного кризиса на белорусско-польской границе началось 8 ноября 2021 года, когда колонна из двух тысяч мигрантов направилась к Польше по территории Белоруссии. Мигранты разбили лагерь и время от времени пытаются группами и поодиночке прорваться в Польшу.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе является образцом информационной войны. По ее словам, широкие массы не получают полной информации о миграционных потоках в Евросоюзе.