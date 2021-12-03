На белорусско-польскую границу прибыли военные из Великобритании и Эстонии

В Польшу прибыли войска из Великобритании и Эстонии. Фото: twitter.com/mblaszczak.

Польша усиливает охрану границы с Белоруссией при помощи иностранных воинских подразделений. В пятницу 3 декабря на сайте глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак в своем Twitter сообщил, что в Польшу прибыли инженерные подразделения из Великобритании и Эстонии.

Предполагается, что нести службу на границе с Белоруссией 155 британских и 150 эстонских военнослужащих будут до 30 апреля.

Также 3 декабря на брифинге Блащак заявил, что возможно прибытие на польско-белорусскую границу военных подразделений из Чехии и Венгрии.

Блащак сообщил, что ведутся переговоры об усилении расположенных на границе с Белоруссией сил Войска Польского чешским и венгерским компонентом. Польша предполагает, что лучшим вариантом помощи будет содействие в поддержании в порядке временного ограждения на границе, обслуживание и строительство подъездных путей, отметил Мариуш Блащак. Сроки, в которые в Польшу могут прибыть военные из Чехии и Венгрии, пока не назывались.

Пограничная стража Польши в пятницу 3 декабря сообщила о 46 попытках незаконного проникновения на территорию страны через границу с Белоруссией.

О том, кто и как делает бизнес на нелегальных мигрантах, рассказывает корреспондент kp.ru. Ранее сообщалось, что МИД Венгрии заявил о провале миграционной политики ЕС.