Бизнес на мигрантах: Здесь плати доллары, тут прорывай границу, а там ждет машина в рай

Родители отправляют детей к границе подолгу скандировать: «Мы любим Польшу». Беженцы надеются разжалобить пограничников, но европейцы из-за щитов смотрят на все это безмолвно. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Бизнес на людях так выгоден, что им, такое впечатление, сейчас занимаются все.

Каждый год десятки тысяч беженцев из бедных стран пытаются попасть на благословенный Запад. Иногда мигранты выбирают для себя совсем уж чудные пути - я сам как-то встретил в Анадыре (!) двух кубинцев (!!), которые хотели попасть через Чукотку на Аляску по льду Берингова пролива (!!!).

Последним же крупным открытием для переселенцев стала Белоруссия. С января 2021-го количество нелегалов, пробирающихся через эту страну в Евросоюз, увеличилось в десятки раз (первые репортажи см. на сайте kp.ru).

Как тысячи мигрантов попадают в Минск, а оттуда - в Европу и кто за этим стоит - в расследовании «КП».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?

Через нашу соседку Белоруссию нелегалов переправляли в Европу и раньше. Просто масштабы были не «промышленные»: если в 2020-м пограничники Литвы поймали 81 мигранта, перебежавшего из республики, то за 10 месяцев 2021-го - больше 4000. А тысячи людей, толпой штурмовавшие этой осенью границу с Польшей, стали главной мировой новостью… И речь не о белорусах, а о гражданах Ирака, Сирии, Афганистана...

Нет общей официальной версии, с чего вдруг началась такая волна. Политики в Евросоюзе говорят одно, в Минске - другое. Но любопытное совпадение имеется: количество прямых чартеров в Белоруссию с Ближнего Востока резко стало расти с конца весны-2021.

Примерно в это же время Евросоюз ввел жесткие санкции против Минска за принудительную посадку ирландского самолета Ryanair с оппозиционером на борту. Запад обвинил Белоруссию чуть ли не в воздушном пиратстве и стал облетать стороной. Вот зря. Природа (и рыночные отношения), как известно, не терпит пустоты. Ее тут же и начали заполнять рейсы из южных и восточных государств. Бизнес, ничего больше.

Но кого-то же им надо было возить. Здесь и нарисовались мигранты.

Лукашенко никогда и нигде прямо не говорил, что наплыв беженцев - это ответ на политическое давление. Нет, что вы! Но и обиду на Европу он не выразить не мог.

- Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы (страны Запада. - Ред.) гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций, - заявил Лукашенко в июле, когда власти Литвы начали жаловаться, что белорусские пограничники вроде бы перестали пресекать переход кордона мигрантами.

Я расспрашивал арабов на границе Белоруссии и Польши, как они вообще узнали о новой дороге в Европу - через Минск. Мне повезло встретить бывшего иракского следователя из Киркука по имени Хусейн Маджид - беглый полицейский тоже живо интересовался этой темой.

- Понимаешь, где-то в мае Фейсбук стал навязчиво показывать нам рекламу туров в Белоруссию. Ничего такого: красивая страна, легко получить визу и так далее. Я бы не обратил внимания, но примерно в это же время по нашим каналам пошли новости, как люди легко попадают в Евросоюз через границу Белоруссии и Литвы. Вроде как охраны почти нет. И чем дальше, тем больше таких сюжетов крутили. Причем не по всему Ираку, а именно в курдских областях, - рассказал Хусейн.

Через нашу соседку Белоруссию нелегалов переправляли в Европу и раньше. Просто масштабы были не «промышленные» Фото: Олег АДАМОВИЧ

Иракский следователь добавил, что раньше народ бежал в Европу через Турцию, но в последние годы границу там захлопнули. И люди начали искать новый простой путь в рай. Ну, то есть в ЕС.

- Когда одновременно начинаются реклама туров и новости про приоткрытую границу, нетрудно сложить два и два, - заявил Маджид, сидя на полу грузового ангара, где расселили застрявших на границе с Польшей беженцев. В его случае арифметика оказалась не такой простой.

Я не знаю, кто запустил рекламную кампанию Белоруссии в американском Фейсбуке на арабском языке - сами белорусы, арабы, американцы или международная «мафия». Но все это вместе сошлось, и бизнес закрутился.

КАК БЕЖЕНЦЫ ПОПАДАЮТ В БЕЛОРУССИЮ

Вообще-то в Европу откуда только не бегут - у мигрантов из разных стран свои маршруты. Так уж получилось, что конкретно через Белоруссию в основном идут иракские курды. Вот про их дорогу и расскажу.

В Telegram и WhatsApp много чатов, где курды охотно рассказывают друг другу, с чего начать переселение.

Маршрут беженцев Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Главная проблема (по крайней мере для меня) в том, что там переписываются на арабском или курманджи (курдский диалект). И если не знаешь языка, то в жизни не поймешь, о чем речь. Беженцы в мигрантском лагере на польской границе показывали мне эти форумы - даже гугл-переводчик не осилил переписку. Подозреваю, многие слова были просто с ошибками, что сбивало искусственный интеллект.

- Есть три самые известные фирмы, которые берутся за переправку в ЕС из Курдистана: Alnabe alljude, Kurdistan/Iraq/Sulimany, Gulle sawsan company. Сайтов у них нет, все общение идет через те же чаты или соцсети, - рассказал мне иракский следователь Хусейн.

- И что они делают?

- Да все! Покупают билеты, оформляют визы, ведут до границы…

- А конкретно?

- Я перечислил 1,5 тысячи долларов Alnabe alljude за билет до Минска. Фирма сделала мне официальное приглашение, с которым меня пустили через границу. Я летел из Багдада в Дубай, а из Дубая в Минск.

С оформлением виз в Белоруссию вообще интересная история. У республики безвизовый режим с 76 странами, но вот Ирака в этом перечне нет. Поэтому курдам, хочешь не хочешь, приходится согласовывать свой приезд. Но визы вклеены в загранпаспорта дай бог у половины, остальные прибыли по групповым приглашениям.

Каждый год десятки тысяч беженцев из бедных стран пытаются попасть на благословенный Запад Фото: Олег АДАМОВИЧ

- Что ты показывал пограничникам в аэропорту Минска? - спрашиваю иракского копа.

Хусейн открыл на телефоне скан группового приглашения от турфирмы «Оскартур» в Минске. Оказалось, достаточно фото на экране.

А парень по имени Ахмед Али Маджид божился мне, что паспорт для вклеивания визы он отдал переправляющей фирме, когда прилетел в Дубай. Но в его визе почему-то стоит отметка, что она выдана в Турции… То есть во всей этой цепочке есть и турецкое звено. Но главное оно или вспомогательное?

Мне стало интересно, что за «Оскартур» пачками продает курдам «экскурсионные туры» по Белоруссии (как написано в документе). Благо штаб этой конторы обнаружился в Минске - адрес написан прямо в начале приглашения: ул. Тимирязева, 65Б, офис 1307. Правда, фамилия директора «Оскартура» указана не очень-то белорусская - Аль-Асади...

Оказалось, поборники интернациональной дружбы сидят в безликом офисном кирпиче на окраине города. Внутрь пройти можно свободно. На черной железной двери офиса 1307 нет никаких надписей. Неожиданно на мой стук открыл крепкий мужик в темной футболке.

- Могу я поговорить с Аль-Асади? Тут же туркомпания работает?

- Нет. Мы занимаемся импортом овощей, - буркнул мужик и закрыл дверь.

Охранник офисного центра вспомнил, что «Оскартур» вроде переезжал в другое помещение, но потом мог и вообще съехать. В базе арендаторов такой фирмы не оказалось.

- Многие же берут помещения в субаренду. Вот и пойми, кто где, - пожаловался сторож.

Все это меня, конечно, поразило. Существует какой-то «Оскартур», который зараз устраивает приезд десяткам иракцев (только в одном приглашении я насчитал 28 человек!), при этом врет на каждой странице, что все эти «туристы» либо студенты, либо бизнесмены.

Хоть бы кто в таборе беженцев на границе Белоруссии с Польшей это мне подтвердил!

Компания «обязуется регистрировать туристов по приезде» и «принимать меры по выезду иностранцев», чего тоже не делает. Официальный адрес липовый, директор - какой-то загадочный Аль-Асади (с таким же успехом можно было записать начальником сказочного Аладдина). И при этом фирма продолжает зазывать новых и новых туристов из Ирака.

Написано, что белорусская виза выдана в Турции, но беженец клялся, что получил ее в Дубае. Фото: Олег АДАМОВИЧ

СХЕМА - КАК НА ПРОТЕСТАХ В МИНСКЕ-2020

- Ну ладно, прилетел ты в Минск, а что дальше? - продолжаю расспрашивать бывшего иракского полицейского Хусейна Маджида.

- В аэропорту Минска нас встретила молодая белорусская девушка, она раздала нашей группе местные сим-карты, чтоб дешевле было звонить. Потом на автобусе отвезли в гостиницу.

Но гостиницы бывают не у всех - многие после прилета в Минск сами решают, что делать дальше. Я это еще в июле видел, когда первый раз выслеживал нелегалов: растерянные иракцы бродили по парковке аэропорта, не зная, куда податься дальше. Какие уж тут автобусы.

- Как ты узнаешь, куда идти, что делать?

- Ну не зря же я заплатил Alnabe alljude. Они продолжают меня вести. В чате скидывают геоточку, куда надо прийти. Потом следующую. Я показываю таксисту, куда надо ехать, а он везет, - объяснил иракский следователь.

А вот фишка с геоточками и чатами общая для всех курдов! Так беженцы и добираются до границы. Кстати, по этой же причине не стоит верить журналистским байкам о местных жителях, которые за бешеные деньги якобы возят нелегалов тайными тропами. Арабы никаким обещаниям таксистов не верят, а пользуются только советами своих курдских переправщиков.

Последним крупным открытием для переселенцев стала Белоруссия Фото: Олег АДАМОВИЧ

- Как пересечь границу, объясняют?

- Нет. Тут надо разбираться самому. Мне дают геоточку, где может быть проще перейти. Но сами видите: я уже две недели сижу в лагере без толку.

Замечу, я ни разу не видел и не слышал от беженцев, чтобы белорусские пограничники как-то помогали мигрантам. Хотя об этом любят рассказывать польские и литовские власти. Но и особого сопротивления переселенцам пограничники не оказывают.

Вообще вся эта схема с управлением толпой через чаты очень похожа на то, как пытались организовывать протесты в Минске летом 2020-го. Там тоже подсказывали толпе через телеграм-каналы, куда идти, где митинговать, когда разбегаться…

И координировали протесты в Белоруссии из соседней Польши - там сидела (до сих пор сидит) редакция главного протестного телеграм-канала «Нехта».

Неужели все повторяется?

Я спрашивал у беженцев, кто с ними переписывается в Белоруссии: местные или арабы. Все признались, что не знают, так как в чатах используются ник-неймы. Одному команды присылает Абу Джабл (Abu Jable), другому - Qaxx, третьему - Hedi K. Бог его знает, кто скрывается за этими никами. Но все же вряд ли белорусы - переписка-то на арабском и курманджи. Живая и постоянная.

А переправившись в Польшу, курды должны попасть в руки уже евросоюзовских участников схемы.

- Когда я пересеку забор из колючей проволоки и уйду от погони, я должен сообщить в чате. Мне дадут геоточку в Польше, где меня будет ждать местный водитель, - рассказал еще один беженец - Мустафа Хашим.

- Ты не боишься, что тебя сдадут?

- Нет. За дорогу до Германии я готов отдать тысячу долларов. В машине будет несколько человек - кто же откажется от такого гонорара? Плюс мне обещали, что подбираются надежные европейские водители, которые не вызовут подозрений у дорожной полиции.

Конечные планы у всех беженцев более-менее одинаковые: попасть в Германию, Британию, Финляндию, в те страны, где мигрантам больше всего положено пособий за просто так. Но нелегалы уверяют, что едут не за халявными деньгами, а за работой.

- И зачем вы им там? - этот вопрос я задал нескольким десяткам курдов.

Ответ у всех похожий. За нелегальную работу в Европе им платить будут меньше, чем местным. Но это все равно намного больше, чем на родине - в Ираке или Афганистане. Так что в итоге в выигрыше останутся все - и наниматели, и мигранты, которые на кусок хлеба так и так заработают.

Беженцы в буквальном смысле стали живым товаром Фото: Олег АДАМОВИЧ

КТО ЗА ЭТИМ СТОИТ

Бизнес мафии и большая политика

Сейчас это практически вопрос веры, потому что у всех сторон своя точка зрения. Кому больше веришь - к тем и присоединяйся.

«Да, действуют группы по переправке людей в европейские страны, но они давно действуют. Ключевое звено находится в странах Евросоюза. Вот туда тащат те, которые там находятся. Они организуют все эти цепочки», - заявил в ноябре Владимир Путин.

«Этот транзит обеспечивают люди: там в самолет посадят, здесь их возьмут, на границу отвезут, переведут, и там их принимают уже свои - поляки, немцы, украинцы. И все за деньги», - сказал Александр Лукашенко, тоже намекая на организаторов, сидящих где-то в ЕС.

А вот Ангела Меркель напоследок (она уходит в отставку) обвинила Минск. «Канцлер и российский президент обменялись мнениями по ситуации на белорусско-польской границе. Канцлер подчеркнула, что она создана белорусским режимом, который использует беззащитных людей в гибридной атаке на Евросоюз», - сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт после созвона Путина и Меркель.

При всем уважении к лидерам стран вешать вину на кого-то одного в этой истории не совсем корректно. За бизнесом по переправке мигрантов уже многие годы стоит международная преступность из самых разных государств.

Наверняка задействована она и сейчас.

Если бы этим бизнесом, очень похожим на мафиозный, занялась какая-то страна, ее следы по централизованной вербовке, перевозке через полмира и инструктажу тысяч мигрантов просчитывались бы на раз-два.

В век интернета и мессенджеров такое скрыть невозможно.

И давно были бы выложены доказательства, как ужасный КГБ (ЦРУ, Моссад, МИ6 - названия спецслужб можно вставить на любой вкус) проворачивает подобные спецоперации. Но доказательств нет. Есть лишь признания Лукашенко, что раз Европа к нам так, то «не будем больше держать...» А международный бизнес на мигрантах - он как вода: просачивается в любую возникшую щель в заборе.

Несколько лет назад итальянские карабинеры арестовали мафиози из Сицилии за перевозку мигрантов из Африки по Средиземному морю. Но это уже, можно сказать, старая история, а вот свежак:

17 ноября стало известно, что власти Иракского Курдистана задержали десять человек за незаконную отправку мигрантов в Европу.

19 ноября в Польше задержали украинца и двух немцев за незаконную перевозку беженцев. Похожее обвинение поляки предъявили и двум чеченцам, давно уехавшим из России и просившим политубежища в Польше.

В 2022 году Европол планирует арестовать 1400 человек, причастных к нелегальной перевозке мигрантов. Европейцы планируют работать в связке с правоохранителями с Балкан, из Китая, России, Турции и других стран.

Беженцы в буквальном смысле стали живым товаром. На них зарабатывают все: и Фейсбук - на рекламе туров в Белоруссию, и липовый «Оскартур» - на групповых приглашениях, и польский водитель, который везет арабов в Германию.

Другое дело, что политики могли бы человечнее обращаться с людьми. Как минимум не поливать беженцев ледяной водой за простое желание лучшей жизни.

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