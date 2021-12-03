Путин обратил внимание Эрдогана на применение Киевом беспилотников Bayraktar в Донбассе Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом обратил его внимание на применение Украиной ударных беспилотников Bayraktar в Донбассе. Глава государства отметил, что Киев по-прежнему уклоняется от выполнения Минских соглашений.

«Президент России обратил внимание на то, что Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений. Об этом свидетельствует провокационная активность вооруженных сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов Bayraktar. Подчеркнута необходимость того, чтобы Киев отказался от любых попыток силового воздействия на Донбасс», – сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, в ходе беседы президенты обсудили двустороннее сотрудничество в сфере энергетики и сельского хозяйства, встречу Путина с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном в Сочи. Эрдоган отметил роль России в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе и выразил заинтересованность в дальнейшей координации усилий Москвы и Анкары в этом вопросе. Также стороны рассмотрели сирийскую и ливийскую проблемы.

Напомним, ранее Эрдоган заявил о готовности Турции выступить посредником между Россией и Украиной.

Как писал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят возможности решения конфликта в Донбассе путем встречи президентов России и Украины при посредничестве Турции.