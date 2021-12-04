Дмитрий Медведев переизбран председателем "Единой России"

Дмитрий Медведев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев переизбран на пост председателя политической партии "Единая Россия". Соответствующее решение принято на съезде партии в субботу, 4 декабря 2021 года.

Кандидатуру Дмитрия Медведева предложил председатель Высшего совета партии Борис Грызлов. Предложение поддержано единогласно. Срок полномочий составит пять лет.

Напомним, Дмитрий Медведев является председателем партии "Единая Россия" с 2012 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин во время своего обращения к съезду партии "Единая Россия" призвал политиков усилить общественный контроль за исполнением социально значимых задач и обязательств.

Отметим, что это заключительный съезд партии. В программе дня значатся отчет о работе партии за пять лет, подведение итогов избирательной кампании 2021 года и утверждение планов дальнейшей работы по реализации программы, с которой "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в 2021 году.