Число пострадавших на шахте «Листвяжная» выросло до 106 человек

Количество пострадавших на шахте «Листвяжная» выросло до 106 человек

Количество пострадавших после взрыва метана на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выросло до 106 человек.

- По состоянию на 5 декабря зарегистрированы 106 пострадавших, в числе которых 60 горнорабочих и 46 горноспасателей, — цитирует свой источник в экстренных службах РИА Новости.

Он сообщил, что семерых горноспасателей госпитализировали с диагнозом «токсическое действие окиси углерода легкой степени».

На поверхность подняли 36 тел погибших, из них 11 уже похоронены.

Напомним, утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» прогремел взрыв в одном из вентиляционных штреков, в результате которого начался пожар и произошло сильное задымление. Как сообщалось ранее, жертвами взрыва стали 54 человека, при этом трое погибших были поднят сегодня, 2 декабря. Число пострадавших, согласно последним данным, выросло до 96 человек, среди них 43 горноспасателя.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что причиной аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области стало отсутствие контроля руководства. Уполномоченными сотрудниками Ростехнадзора в нарушение требований законодательства о постоянном контроле объектов первого класса опасности проверки на шахте также не проводились, меры приостановки работ не принимались, указал российские лидер. Кроме того, отмечалось, что решение о допуске рабочих и подрядчиков в шахту принималось по показаниям оборудования, стоящего на поверхности, что является нарушением.