Посольство России в США заявило, что Москва не угрожает ни одной стране мира

Российское посольство в США заявило, что Москва не угрожает ни одной стране мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское посольство в Соединенных Штатах Америки заявило, что Москва не представляет угрозы ни для одной страны мира, а перемещение войск по своей территории — это суверенное право РФ.

- Россия не представляет угрозы какой-либо стране. Развертывание российских войск на национальной территории - наше суверенное право. Это никого не касается, — цитирует сообщение дипведомства газета Financial Times.

В посольстве добавили, что именно члены НАТО «опрометчиво» перебрасывают свои войска к границе России.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил о необходимости задокументированных договоренностей об отсутствии расширения НАТО на восток. По его словам, Североатлантический альянс давал такие устные заверения и Советскому Союзу, и России, но не сдержал слово.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Москва и ее партнеры будут настаивать о недопустимости расширения НАТО на восток. Он напомним о своих словах, что Россия будет добиваться гарантий безопасности со стороны стран Запада. Путин подчеркнул, что в этот раз потребуются правовые и юридические гарантии, так как устные обязательства Запада не были соблюдены.