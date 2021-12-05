Опубликовано видео сближения самолета-разведчика НАТО с российским пассажирским бортом

Между военным и гражданским самолетом было расстояние около 20 метров. Фото: кадр из видео.

Появилось видео опасного сближения самолета-разведчика НАТО с российским пассажирским лайнером, который летел из Тель-Авива в Москву. Как ранее сообщалось на kp.ru, гражданское судно было вынуждено по сигналу авиадиспетчера изменить курс, чтобы избежать столкновения с военным самолетом.

Инцидент произошел 4 декабря над Черным морем. Между двумя воздушными судами по вертикали было менее 20 метров, это могло привести к катастрофе. По указанию диспетчера гражданский самолет снизился на 500 метров и занял более безопасный эшелон. Сообщалось, что военный самолет НАТО не отвечал на запросы российской диспетчерской службы.

В Росавиации прокомментировали инцидент.

«Увеличившаяся интенсивность полетов самолетов НАТО у границ Российской Федерации, в том числе над Черным морем, создает риски возникновения опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов», - говорится в заявлении ведомства.

В Росавиации также заявили о намерении направить протест по дипломатическим каналам в связи с инцидентом.