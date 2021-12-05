В Госдуме допустили, что провокация с самолетом НАТО приведет к непредсказуемым последствиям

Депутат Госдумы допустил, что провокация с самолетом НАТО приведет к непредсказуемым последствиям Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа назвал провокацией инцидент с самолетом-разведчиком НАТО и авиасудном, летевшим из Тель-Авива в Москву.

- Такое постоянное нагнетание обстановки может привести в любой момент к непредсказуемым последствиям. <…> Существует человеческий фактор. И мы видим постоянно, что натовские корабли и самолеты создают угрозы в районе наших границ, — приводит слова парламентария телеканал «360».

Ранее американский разведывательный самолет опасно сблизился с пассажирским Airbus, который следовал по маршруту Тель-Авив – Москва. Инцидент произошел над Черным морем в субботу, 4 декабря 2021 года. Чтобы избежать столкновения экипаж гражданского судно по сигналу авиадиспетчера изменило курс. Военный самолет США на запросы диспетчерской службы не отвечал.

В Росавиации заявили, что активность самолетов НАТО у границ России создает риски возникновения опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов.