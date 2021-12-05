Военный атташе Украины получил ноту протеста из-за нарушения границы с Белоруссией

Военный атташе Украины в Белоруссии получил ноту протеста в связи с нарушением белорусского воздушного пространства. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Департамент международного военного сотрудничества Министерства обороны Белоруссии 5 декабря был вызван военный атташе при Посольстве Украины в Республике Беларусь. Ему была вручена нота протеста в связи с участившимися нарушениями украинской стороной Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, сообщает пресс-служба ведомства.

Украинский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство в районе населенного пункта Новая Рудня, уточнили в Минобороны. С украинским военным атташе были обсуждены и другие вопросы.

«Были приведены факты, свидетельствующие об уклонении Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности, а также проведения на фоне обвинительной в отношении Республики Беларусь риторики ряда учений вблизи белорусской государственной границы подразделениями вооруженных сил Украины», - рассказали в Минобороны Белоруссии.

В ведомстве подчеркнули, что все эти факты в совокупности могут означать возможную угрозу безопасности Белоруссии.

В то же время в Государственной пограничной службе Украины опровергли факт нарушения воздушного пространства Белоруссии украинским вертолетом. «Такая ситуация не была зафиксирована», - отметили в ведомстве.

Ранее на kp.ru cообщалось, что заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа назвал провокацией инцидент с самолетом-разведчиком НАТО и авиасудном, летевшим из Тель-Авива в Москву и отметил, что подобные происшествия могут привести к непредсказуемым последствиям.