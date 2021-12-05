Ученые назвали новую версию происхождения омикрон-штамма коронавируса Фото: REUTERS

Омикрон-штамм коронавируса мог появиться вследствие передачи COVID-19 от человека к животным, считают ученые Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана.

Как рассказал сотрудник школы и директор Ботсванско-Гарвардского института ВИЧ Сикхулиле Мойо, попав в организм животных, коронавирус адаптировался к нему, после чего снова перешел к человеку, но уже в виде штамма «Омикрон». Специалист сообщил, что резервуаром мутации мог быть пациент с ВИЧ-инфекцией, который не лечился. Ослабленная иммунная система позволила «Омикрону» размножаться в течение нескольких месяцев, накопи в большой набор мутаций, пишет Bloomberg.

Как писал сайт kp.ru, ранее главврач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко заявил, что полученных данных об омикрон-штамме коронавируса слишком мало, чтобы делать какие-то заявление по этой теме.

Между тем главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им.Н.Ф.Гамалеи Анатолий Альтштейн высказал мнение, что «Омикрон» может превратиться в обычную простуду.