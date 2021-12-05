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В мире5 декабря 2021 14:34

Украинский генерал заявил о неспособности Киева нанести «упреждающий» удар по России

Армия Украины технологически отстала и испытывает недостаток финансирования, заявил экс-начальник Генштаба ВСУ
Абдулла ШАКИРОВ
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Украинский генерал заявил о неспособности Киева нанести «упреждающий» удар по России

Украинский генерал заявил о неспособности Киева нанести «упреждающий» удар по России

Фото: REUTERS

Украинская армия недостаточно готова для столкновения с Россией и неспособна нанести упреждающий удар, считает бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

Генерал заявил, что для вооруженного столкновения Киеву необходимы различные виды вооружения, в том числе ракетные системы, пишет журнал «Краiна». По мнению Муженко, ВСУ испытывают недостаток финансирования, а также технологически отстали от других армий мира.

«Враг понимает, что у нас нет сил и средств для упреждающего удара», – сказал он.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия никому не угрожает, а перемещение вооруженных сил РФ по ее территории не должно никого беспокоить.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил о концентрации на границе более 94 тысяч российских военнослужащих.