Украинский генерал заявил о неспособности Киева нанести «упреждающий» удар по России Фото: REUTERS

Украинская армия недостаточно готова для столкновения с Россией и неспособна нанести упреждающий удар, считает бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

Генерал заявил, что для вооруженного столкновения Киеву необходимы различные виды вооружения, в том числе ракетные системы, пишет журнал «Краiна». По мнению Муженко, ВСУ испытывают недостаток финансирования, а также технологически отстали от других армий мира.

«Враг понимает, что у нас нет сил и средств для упреждающего удара», – сказал он.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия никому не угрожает, а перемещение вооруженных сил РФ по ее территории не должно никого беспокоить.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил о концентрации на границе более 94 тысяч российских военнослужащих.