Турция подтвердила планы сотрудничества с Россией в производстве истребителей пятого поколения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анкара по-прежнему намерена сотрудничать с Москвой в создании турецкого истребителя пятого поколения, заявил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

В интервью газете Milliyet он рассказал, что самолет под проектным названием TF-X (Turkish Fighter Experimental) «выкатят из ангара в 2023 году». По словам Демира, уже определен тип двигателя и некоторые системы будущего истребителя. В ходе производства машины не исключены переговоры по участию в проекте России, отметил глава Управления турецкой оборонной промышленности.

Как писал сайт kp.ru, ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев заявил, что Москва и Анкара ведут переговоры об участии России в создании турецкого истребителя пятого поколения.

Напомним, Турция может закупить у России истребители Су-35 и Су-57.