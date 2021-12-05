Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур призвал выслать из страны всех нелегальных мигрантов

Эрик Земмур Фото: REUTERS

Власти Франции должны выслать из страны всех нелегальных мигрантов, заявил кандидат в президенты республики, ультраправый журналист Эрик Земмур в ходе своего выступления перед сторонниками в парижском пригороде Вильпент.

«Я хочу немедленно выслать иностранных преступников, чтобы они больше не обременяли французские тюрьмы», – сказал Земмур.

Всех преступников, имеющих двойное гражданство, необходимо лишить французского паспорта, считает он. Между тем телеканал BFM сообщает, что Земмур во время выступления в Вильпенте подвергся нападению. Неизвестный выпрыгнул из толпы, схватил кандидата за голову и пытался повалить его на землю. Нападавшего нейтрализовала охрана Земмура, позже его поместили под стражу.

Ранее Земмур призывал французские власти отменить санкции против России и сосредоточиться на собственном суверенитете, выйдя из-под американской и немецкой опеки.

Сайт kp.ru писал о популярности Земмура во Франции.