ВОЗ: предварительные данные указывают на более легкое течение болезни при заражении «омикроном»

ВОЗ сообщил, что предварительные данные указывают на более легкое течение болезни при заражении «омикроном» Фото: REUTERS

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове сообщила, что предварительные данные указывают на более легкое течение болезни при заражении омикрон-штаммом коронавирусной инфекции.

- Первоначальные данные свидетельствуют, что люди, заразившиеся «омикроном», как правило, переносят болезнь легче, но говорить об этом пока очень рано, — сказала она в эфире телеканала CBS.

Ван Керкхове подчеркнула, что может быть вызвано ранними стадиями заражения пациентов, поэтому должно пройти несколько недель прежде, чем разовьется тяжелое течение болезни.

Ранее ученые Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана выразили мнение, что омикрон-штамм коронавируса мог появиться вследствие передачи COVID-19 от человека к животным. Как рассказал сотрудник школы и директор Ботсванско-Гарвардского института ВИЧ Сикхулиле Мойо, попав в организм животных, коронавирус адаптировался к нему, после чего снова перешел к человеку, но уже в виде штамма «Омикрон». Специалист сообщил, что резервуаром мутации мог быть пациент с ВИЧ-инфекцией, который не лечился.