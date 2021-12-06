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В мире6 декабря 2021 6:36

США на этой неделе могут объявять дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине

Никто из официальных лиц страны не будет присутствовать на Играх
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
США на этой неделе могут объявить дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине

США на этой неделе могут объявить дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация президента США на текущей неделе собирается объявить о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр - 2022 в Пекине, что означает, что никто из официальных лиц Соединенных Штатов не будет присутствовать на Играх.

Как передает CNN, в Белый дом даст Китаю четкое предупреждение, однако такой бойкот позволит не мешать американским командам участвовать в соревнованиях.

Напомним, ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сообщила о необходимости дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине, а руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс отметил, что Вашингтон собирается обсуждать данный вопрос с другими странами.

Как отметили в США, «совместный бойкот» Олимпийских игр будет отвечать не только американским интересам, но и интересам всех союзников и партнеров. Пекин в ответ предостерег Вашингтон от политизации спорта.