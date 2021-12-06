Вирусолог Альтштейн считает преждевременным говорить о легком течение болезни при заражении «омикроном»

Вирусолог считает преждевременным говорить о легком течение болезни при заражении «омикроном» Фото: REUTERS

Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире Радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что пока рано говорить о легком течении болезни при заражении омикрон-штаммом коронавирусной инфекции.

Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове сообщила, что предварительные данные указывают на более легкое течение болезни при заражении омикрон-штаммом коронавирусной инфекции. Ван Керкхове подчеркнула, что может быть вызвано ранними стадиями заражения пациентов, поэтому должно пройти несколько недель прежде, чем разовьется тяжелое течение болезни.

- Это радостная весть, правда, это очень хорошая весть. Но немножко рановато радоваться - нужно подождать, посмотреть, как эти люди болеют, нет ли у них осложнений каких-то? Здесь я бы сказал такие хорошие ожидания, но подождать надо, — сказал Альтштейн.

По мнению специалиста, на сбор точной информации о новом штамме может уйти около месяца.