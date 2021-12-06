Евросоюз продлил санкции за нарушение прав человека до 8 декабря 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз на год, до 8 декабря 2022 года, продлил действие санкций за нарушения прав человека, в числе фигурантов «черного списка» есть, в том числе, российские граждане. Об этом говорится в обнародованном в понедельник, 6 декабря, заявлении Совета Евросоюза.

Уточняется, что санкции будут действовать в отношении всех фигурантов списка, за исключением одного скончавшегося гражданина. Таким образом, ограничения будут распространяться на четыре организации и 14 физлиц.

Глобальный режим санкций Европейского союза за серьезные нарушения прав человека был создан 8 декабря прошлого года, а его разработку в 2019 году инициировал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Первые санкции в отношении четырех российских граждан были введены 2 марта 2021 года. В конце того же месяца список пополнили 11 физлиц и четыре организации, в том числе из России, Китая, Южного Судана, Ливии, Северной Кореи.