Бастрыкин заявил, что власти некоторых стран Европы "упорно стремятся оправдать нацизм"

Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что руководители некоторых европейских стран фальсифицируют историю Второй мировой войны и пытаются оправдать нацизм.

«Мир изменился. Идет активное переписывание истории Второй мировой войны. К фальсификации подключились не только ученые, но и руководители ряда европейских стран. И в их политике все более нарастают идеи реабилитации нацизма», - сказал председатель СК РФ в ходе своего выступления на всероссийском семинаре «Без срока давности».

Бастрыкин указал на то, что Советский Союз теперь обвиняют в развязывании Второй мировой войны, а антисоветизм превращается в русофобию. По его словам, в ряде стран «упорно стремятся оправдать нацизм», а попытки исказить историческую правду не останавливаются.

Как он подчеркнул, к данной работе подключаются респектабельные институты и европейские структуры. Председатель СК РФ заявил, что ныне живущие поколения не могут допустить, чтобы уроки Второй мировой войны были преданы забвению.

Напомним, ранее в МИД РФ выразили обеспокоенность героизацией нацизма на Украине, в Европе и США.