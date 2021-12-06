В России обнаружили ранее неизвестный подвид дельта-штамма COVID-19

В Москве нашли новый подвид дельта-штамма коронавируса. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ранее неизвестный подвид дельта-штамма коронавируса, обладающий двумя мутациями, которые практически не встречаются у других разновидностей COVID-19, обнаружен в России. Исследователи выяснили, что именно этот подвид является самым распространенным на территории РФ.

"Наши наблюдения показывают, что фактически все случаи заражения дельта-штаммом коронавируса в России оказались связаны лишь с одним случаем завоза вируса, несмотря на генетические свидетельства того, что дельта-штамм проникал в страну несколько раз. В данном случае доминирование варианта AY.122 связано с тем, что он проник в Россию первым, а не имел какое-то преимущество над конкурентами», - цитирует ТАСС выдержку из исследования.

Российские ученые проанализировали более 1,4 тысячи образцов коронавируса, собранные на территории РФ за шесть месяцев и установила, что фактически все они содержат две уникальные мутации в одном из генов. У подавляющего большинства зарубежных вариаций вируса они отсутствуют.

В России распространен ранее неизвестный подтип дельта-штамма, который относится к линии AY.122, отметили исследователи. Именно он первым проник на территорию России. Его доминирование ученые называют случайностью, а не особенностями, отметив, что он не превосходит другие вариации дельта-штамма в заразности, не закрепился и не проявился в других странах.

Ранее на kp.ru сообщалось, что два случая инфицирования омикрон-штамма коронавируса выявили у россиян, прилетевших из ЮАР.