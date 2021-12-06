Глава МВД Сербии заявил, что властям страны угрожают санкциями после каждого визита в Россию

В Сербии заявили, что властям страны угрожают санкциями после каждого визита в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что властям страны угрожают санкциями после каждого визита в Россию.

- Каждый наш визит в РФ всегда вызывает нападки из точно определенных центров, всегда появляется некий профессор, аналитик, и нам угрожают санкциями, персональными или коллективными, всегда появляется идея о том, что Сербия не смеет сама решать, не может самостоятельно выбирать друзей, — цитирует министра сербское ведомства.

В случае отказа от самостоятельной внешней политики и поддержки антироссийских санкции Сербии бы пришлось решать вопрос с поставками газа, отметил Вулин. Сейчас же у страны самая низкая цена за голубое топливо в Европе, сообщил глава сербского МВД.

Напомним, президент Сербии Александар Вучич не скрывает восторга по поводу результатов переговоров с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых лидеры стран обсудили многие вопросы, в том числе поставки газа, а также сотрудничество в сферах экономики и обороны. В эфире телеканала "Россия-1" в программе «Москва. Кремль. Путин» Вучич заявил, что он «очень-очень доволен» достигнутыми договоренностями. По словам Вучича, Сербия на следующие шесть месяцев получит газ по 270 долларов за тысячу кубических метров. Таким образом, по сравнению с прежним контрактом, цена никак не изменится.