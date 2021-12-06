Пять человек задержаны в Минске по подозрению в теракте

В Белоруссии задержали пятерых по подозрению в совершении попытки теракта. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске по подозрению в попытке совершить теракт задержаны пять человек. Подробности рассказал Дмитрий Шолох, начальник отдела по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел в ночь на 16 августа 2021 года. Неизвестные бросили «коктейль Молотова» на территорию Фрунзенского РУВД Минска. Милиционеры оперативно потушили возгорание, никто не пострадал.

-В ходе осмотра места происшествия изъяты фрагменты стеклянной бутылки и следы химических веществ. По заключению экспертов в емкости находился бензин. Кроме того, обнаружены продукты горения составных веществ пиротехнических изделий, - рассказал Шолох.

Позже выяснилось, что в состав преступной группы входили не менее пяти человек, среди них несколько неоднократно судимых.

-Они ставили своей целью поджоги административных зданий, служебных и личных автомобилей сотрудников милиции для дестабилизации обстановки в стране и дезорганизации работы органов власти, - рассказал Дмитрий Шолох.

По информации МВД, подозреваемые снимали свои акции на видео и получали за это денежное вознаграждение. Кроме того, они были активными участниками одного из признанных в Белоруссии деструктивными Telegram-каналов.

-Управлением Следственного комитета по г.Минску в отношении участников группы возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, ч.2 ст.289 Уголовного кодекса Республики Беларусь (покушение на совершение акта терроризма), - сообщили в МВД.

За покушение на совершение теракта, как и за доведенную до конца попытку, в Белоруссии предусмотрено лишение свободы до 20 лет.

Ранее на kp.ru сообщалось, что ФСБ задержала агентов спецслужб Украины, планировавших теракт в России.