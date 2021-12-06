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В мире6 декабря 2021 12:48

Импортный газ на Украине подорожал за год в четыре раза – до 730,6 доллара за тысячу кубометров

В ноябре 2020 года средняя стоимость газа из-за рубежа составляла 182,5 доллара за тысячу кубов
Абдулла ШАКИРОВ
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Импортный газ на Украине подорожал за год в четыре раза

Импортный газ на Украине подорожал за год в четыре раза

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стоимость импортного газа на Украине за год поднялась в четыре раза и выросла до 730,6 тысячи долларов за тысячу кубометров, сообщает Министерство экономики страны.

«Государственная таможенная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, которая составляет 19 261,64 гривны, или 730,65 долларов за одну тысячу кубометров», – сказано на сайте ведомства.

В ноябре прошлого года средняя стоимость природного газа из-за рубежа составляла 182,5 доллара за тысячу кубов.

Напомним, ранее заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов заявил, что страна в случае нехватки газа в отопительный сезон может закупать голубое топливо у Словакии.

Как писал сайт kp.ru, Украина в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом откажется от ограничения цен на газ, тепло и горячую воду.