"Я не знаю, сколько мне еще осталось": Хлебникова изо всех сил цепляется за жизнь

Марина Хлебникова дала откровенное интервью, в котором рассказала о своей болезни и жизни после гибели мужа. Певица не скрывает, что переживает кризис.

Былой славы и гонораров Марина Хлебникова давно не имеет. В прошлом году умер ее бывший муж, которого она выхаживала после инсульта. А теперь поклонники и друзья переживают за состояние здоровья своей любимицы. Певица похудела до 41 килограмма и постарела. Злые языки и вовсе говорят, что у нее возникли проблемы с алкоголем. Сама знаменитость на слухи и сплетни старается не реагировать.

"Когда читаю «Хлебникова похудела и постарела после смерти мужа», даже не обижаюсь. Но тут же люди пишут: «Идиоты, не дай Бог вам оказаться в такой ситуации, как Марина. И дай Бог, чтобы она выстояла и пела дальше...». Моим зрителям вообще неинтересны злобные пасквили. Приходят на концерт, слушают, поют со мной, поют вместо меня. А потом встают всем залом. Это для меня важно", - рассказала "Каравану историй. Коллекция" исполнительница.

Она не скрывает, что чувствует себя не лучшим образом. "Болезнь моя никуда не делась. Я не знаю, сколько мне еще осталось. Да неважно, сколько, важно - как", - не теряет оптимизма звезда.

Хлебникова также рассказала, как справилась с обрушившимся на нее горем. Певица не считает, что произошедшая с ней беда должна ставить крест на дальнейших жизненных планах. По ее словам, когда случается горе, оно становится стимулом жить дальше

"Горе - это не слом, а стимул идти дальше. Ну, а вес наберется потихоньку. Мне есть ради кого и ради чего жить. Просыпаюсь утром, за окном новый день, а вечером работа. Рядом родные и друзья. В компьютере появилась папка «Возрождение», там мои новые песни... Жизнь моя кипит", - поведала знаменитость.

Она утверждает, что у нее огромная жажда к жизни, и просит не беспокоиться за ее неважную внешность. Ведь вес рано или поздно вернется, а жизнь наладится.

Напомним, Марина Хлебникова пережила трагедию. Ее бывший муж Антон Логинов покончил с собой. Тело мужчины нашла певица. Из-за пережитого горя артистка попала в больницу с нервным срывом. Она даже не смогла приехать на похороны. А не так давно певец Шура призывал спасать артистку, которая, по его словам, скоро сведет себя в могилу. Спустя сутки певица появилась в шоу Андрея Малахова, где шокировала всех нездоровой худобой.