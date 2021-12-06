Финальный трейлер к фильму «Матрица: Воскрешение» вышел в сети

Кадр из фильма «Матрица воскрешение»

6 декабря на YouTube-канале Warner Bros.Pictures вышел финальный трейлер к фильму "Матрица: Воскрешение" (The Matrix Resurrections).

Официальный ролик к новой "Матрице" длится почти 3 минуты. В нем Нео погружается в события из первой картины.

в главных ролях фильма такие звезды как Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. В картине также снимались актеры Нил Патрик Харрис, Яхья Абдул-Матин II, Джада Пинкетт Смит, Дэниэл Бернхард и Ламбер Вильсон и другие.

Эту "Матрицы" снимала режиссер Лана Вачовски, которая вместе со своей с сестрой Лили работала над созданием первых трех фильмов научно-фантастической франшизы.

8 сентября 2021 года киноконцерн Warner Bros. опубликовал на YouTube-канале первый тизер фантастического фильма из киберпанк-франшизы "Матрица: Воскрешение" (The Matrix Resurrections). Первый тизер четвертой "Матрицы" длится всего 15 секунд. В нем показаны две легендарные таблетки - красная и синяя. Также этот кадр сопровождает слоган "Выбор за тобой".