Байден выразил сожаление, что не смог увидеться с Путиным лично

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден в ходе переговоры в режиме видеоконференции с российским коллегой Владимиром Путиным выразил сожаление, что не смог увидеться с ним лично, отметив, что надеется на это в будущем.

«К сожалению, мы не увиделись на встрече G20, надеюсь, у нас получится увидеть в следующий раз лицом к лицу», - заявил глава Белого дома.

Напомним, президент России принял участие в саммите «Большой двадцатки» по климату в Риме, однако только в онлайн режиме. Тем не менее очное участие во встрече принял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Позже американский лидер заявил, что Москва «де-факто» не явилась на саммит G20, что его разочаровывает.

Как ранее сообщали в Кремле, переговоры двух лидеров пройдут в формате видеоконференции по защищенной видеосвязи. Там также выразили надежду, что предстоящая беседа «будет достаточно обстоятельная».