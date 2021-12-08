Литва планирует отказаться от российской электроэнергии к 2025 году

Страны Балтии рассматривают замену российского электричества европейским Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Электроэнергетическая система стран Балтии будет полностью готова к отключению от России к 2025 году, заявил агентству Reuters министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

"Электросеть Балтии показала, что может работать с континентальной Европой в случае возникновения проблем с Россией, полностью отключится от РФ к 2025 году", - уточнил Крейвис, комментируя испытание подсоединения национальной энергосети к европейской.

Как ранее писал сайт kp.ru, публикация об участии Незалежной в аукционах на закупку электроэнергии у России и Белоруссии вызвала шквал критических комментариев. Пользователи соцсети признались, что им стыдно, что страна не может обеспечить население даже собственной электроэнергией.

Напомним, депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что импорт электроэнергии из России и Белоруссии "убивает" энергетическую систему Украины. Она признала, что ситуация в украинской энергетике действительно катастрофическая и собственной электроэнергии не хватает из-за ограниченных ресурсов.