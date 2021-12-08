Медведев обвинил Запад в попытках политизировать ситуацию в Арктике

Дмитрий Медведев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия все чаще сталкивается с попытками западных стран политизировать ситуацию в Арктике для ущемления интересов РФ, заявил заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев на совещании в среду, 8 декабря 2021 года.

"Наверное, это и раньше бывало на нашей памяти, но сейчас этого стало больше", - уточнил зампредседателя Совета безопасности РФ.

По его словам, России умышленно навязывают экологические стандарты, которые построены так, чтобы как можно сильнее ущемить экономические интересы страны.

В то же самое время Медведев настаивает, что работу в Арктике следует организовать так, чтобы не было даже малейших поводов для обвинений, а в случаях с политизированными нападками – разоблачать их.

Как писал сайт kp.ru, ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что запасов нефти и газа в Арктике хватит России на сотни лет. Однако, вице-премьер указал, что добывать эти ресурсы в условиях вечной мерзлоты крайне непросто, поэтому пока добыча в Арктике слишком дорога.