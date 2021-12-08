Песков заявил, что НАТО «подминает» Украину под себя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НАТО, проводя военные учения на Украине, постепенно подминает ее под себя, для России это «красные линии», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Россия никому не угрожает, а принимает меры против ползучей угрозы, которая распространяется в сторону ее границ. Мы видим, как НАТО постепенно начинает подминать Украину под себя – для России это красная линия», - сказал пресс-секретарь российского президента в интервью «Известиям».

Как отметил Песков, РФ проводит военные маневры на своей территории, тогда как Соединенные Штаты – вблизи границ России.

Как писал сайт kp.ru, ранее представитель Кремля заявил, что военные учения Североатлантического альянса недалеко от границ России вызывают глубокую озабоченность. По словам пресс-секретаря российского лидера, маневры выглядят как поощрение агрессии Киева в сторону Москвы.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова говорила, что проект закона о допуске иностранных войск на Украину противоречит Минским соглашениям. Если члены НАТО отправят свои войска на Украину, то они станут соучастниками преступлений против мирных жителей в Донбассе, отметила она.