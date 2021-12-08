Путин заявил о конфронтационной линии НАТО в отношении России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Североатлантический альянс настроен по отношению к России явно недружественно, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

«К сожалению, блок НАТО ведет явно конфронтационную линию в отношении России», – сказал российский лидер.

Москва со своей стороны не стремится к каким-либо конфронтациям и не имеет ничего против членства своих соседей или партнеров в различных политических и экономических объединениях, отметил глава государства. При этом он подчеркнул, что каждая страна имеет право выбирать путь обеспечения своей безопасности, однако это проходить не за счет безопасности других государств.

Как писал сайт kp.ru, Путин на переговорах с президентом США Джо Байденом заявил о заинтересованности России в гарантиях, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия чрезвычайно обеспокоена возможным размещением на Украине военных подразделений из западных стран.