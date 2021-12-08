МИД РФ вручил посольству США ноту протеста в связи с маневрами американской авиации на Черным морем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия вручила посольству Соединенных Штатов в Москве ноту протеста в связи с полетами военных самолетов США над Черным морем вблизи российских границ, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Военная активность США и стран-членов НАТО по периметру российских границ, включая полеты боевой авиации и опасные маневры кораблей ВМС, продолжает набирать обороты. От попыток проверить на прочность систему охраны наших рубежей американские военные и их натовские союзники перешли к провокациям против гражданских самолетов, что ставит под угрозу безопасность воздушного пространства и человеческие жизни. В связи с этими провокационными действиями Посольству США вручена нота протеста с предупреждением об опасных последствиях подобной безрассудности», – сказано в комментарии Захаровой на сайте ведомства.

Как уточнила дипломат, Москва указала в представлении недавние инциденты с участием военной авиации США, отметив, что лишь своевременная реакция российских пилотов и авиадиспетчеров помогла избежать трагедии. Она назвала активные действия союзников по НАТО у границ России опасными и неприемлемыми. Захарова подчеркнула, что их полеты проводятся без радиосвязи, предоставления планов и получения диспетчерского разрешения, создавая серьезные риски для безопасности гражданских воздушных судов.

«Призываем к предметному диалогу по гарантиям безопасности и обсуждению путей снижения военно-политической напряженности, в том числе вариантов предотвращения опасных инцидентов в воздухе и на море. В противном случае для предотвращения и устранения возникающих угроз будут задействованы все имеющиеся в нашем распоряжении средства», – предупредила представитель МИД РФ.

Напомним, на прошлой неделе российские истребители Су-27 и Су-30 сопроводили над акваторией Черного моря самолеты-разведчики Вооруженных сил Соединенных Штатов, RC-135 и CL-600 ARTEMIS.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что стратегические бомбардировщики США в ноябре 2021 отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России.