Вконтакте ввел гибкие настройки приватности для начинающих авторов клипов

Вконтате вводит гибкие настройки приватности для начинающих авторов клипов.

Вконтакте представляет новую возможность: гибкие настройки приватности при публикации клипов. Теперь их можно скрыть от людей, которые не разделяют увлечения автора, например, не показывать родственникам, школьным друзьям, коллегам.

Администрация соцсети считает, что с гибкими настройками приватности у авторов «Клипов» появится больше свободы самовыражения.

«Новый инструмент поможет начинающим авторам перебороть стеснение, раскрыть творческий потенциал и заявить о себе широкой аудитории — не переживая о том, что подумают друзья и знакомые», - рассказали Вконтакте.

По данным исследования, около 24 процентов пользователей Вконтакте стесняются снимать короткие вертикальные ролики потому, что боятся осуждения знакомых.

Если ролик попадет в актуальные тренды, алгоритмы соцсети начнут рекомендовать его людям с соответствующими интересами, но тем, для кого автор ограничил просмотр, все равно не покажут.

«Мы понимаем, что среди многих авторов востребована возможность ограничивать зрительскую аудиторию без ущерба для самовыражения. Гибкие настройки приватности позволят авторам чувствовать себя уверенно: теперь можно собирать миллионы просмотров, самостоятельно выбирая, кто будет оценивать твоё творчество», - сказал технический директор ВКонтакте, VK Видео и VK Звонков Александр Тоболь.

Ранее на kp.ru рассказывалось о новшествах, которые позволяют соцсети Вконтакте адаптироваться под каждого пользователя.