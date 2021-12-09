Эдуард Бояков намерен создать гастролирующий театр без собственной площадки

Бывший худрук МХАТ им. Горького Эдуард Бояков Фото: Олег КОРОЛЕВ

Бывший художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков рассказал о намерении создать театр без площадки, который будет реализовывать свою репертуарную миссию на разных сценах. Творческими планами Бояков поделился в большом интервью для сайта kp.ru.

Как отметил экс-худрук горьковского МХАТа, его идея состоит в создании зонтичного бренда.

"Это театр, который имеет свой репертуар, художественную политику, свой стиль, принципы, идеологию, манифест. И не имеет площадки. Не потому, что у него её нет, а потому что ему удобнее реализовывать свою репертуарную миссию на разных сценах. Все это спектакли нового театра", - рассказал Бояков.

По его словам, зрители не будут привязаны к месту, их должно привлекать название бренда. И чтобы это успешно реализовать Бояков и его команда планируют смешивать театральные технологии с прокатными, концертными и гастрольными. Как подчеркнул экс-худрук горьковского МХАТа, это "невероятный вызов" для него и его соратников.

Как ранее писал сайт kp.ru, бывший художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков заявил о намерении создать свой театр. По его словам, на новой площадке будут запущены некоторые спектакли, которые ранее можно было увидеть в МХАТе.